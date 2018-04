Audi R8 GT: de heftigste ooit

Door: BV

Er gingen al een tijdje geruchten dat Audi aan het werk zou zijn aan een nog krachtiger en meer Spartaanse versie van de R8. De onzekerheid daarover is nu opgeheven. Het gamma wordt naar boven afgerond met de R8 GT.

De ultieme R8 heeft nog steeds een 5,2l dikke V10 onder de kap. Alleen is die nu 560 in plaats van 525pk sterk. Dat het blok dat vermogen aankon wisten we al, want Audi lepelt het ook in de Lamborghini Gallardo en daar presteert het blok identiek. Net als de R8 V10 krijgt de klant de keuze uit een handbediende zesbak of de R-tronic gerobotiseerde transmissie en wordt het vermogen dankzij Quattro vierwielaandrijving over de vier wielen verdeeld.

Audi heeft niet alleen een vitaminekuur voorzien, het zette de R8 ook op dieet. Het gewicht dook met exact 100kg omlaag; van 1625 naar 1525kg. Dat is dankzij Alcantara, koolstofvezel kuipjes, lichtere (ceramische) remmen, specifieke 19-duims lichtmetalen velgen, een aangepast uitlaatsysteem en een vaste achtervleugel.

Door de aangescherpte conditie sprint de bolide naar 100km/u in 3,5 tellen. Dat verdubbelen duurt 7,2 tellen langer. Pas bij 320km/u wordt de weerstand te groot. Het verbruiksgemiddelde -niet echt een aankoopcriterium in dit segment- bedraagt 13,7l/100km.

In Duitsland kost de R8 GT zo'n € 50.000 meer dan de R8 met V10. Wat het model in ons land moet kosten, is nog niet bekend. Wie er één wil, ligt er best niet wakker van - slechts 333 stuks zullen het levenslicht zien en het duurt wellicht niet lang eer alle exemplaren een eigenaar hebben gevonden.