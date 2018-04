2 miljoen Volkswagens sinds januari

Door: BV

Volkswagen heeft een goed jaar. De wereldwijde verkopen van het merk gingen er dit jaar al met 12,2% op vooruit. Dat betekent dat het merk tijdens de eerste vijf maanden 2,09 miljoen klanten in z'n net wist te strikken. Tijdens dezelfde periode van 2010 waren dat er nog 1,86 miljoen.

Meer dan een derde van de nieuwe Volkswagens worden in China geleverd. Daar verkochten de Duitsers al 714.200 auto's dit jaar. Dat is een stijging van 15,3%. In de VS ging het merk 19,7% in de plus (194.600 stuks), in Centraal en Oost-Europa bedroeg de stijging 40,2% (71.900 stuks) en in Rusland werden 34.400 bestellingen genoteerd. Dat is net geen verdubbeling.