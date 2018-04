Chevrolet Colorado Rally Concept is rijp voor Dakar

Door: BV

Chevrolet werkt aan een nieuwe versie van de Colorado. Dat is een pick-up die in de VS en Latijns Amerika op het menu van de constructeurs staat. Op het Salon van Buenos Aires toont Chevrolet alvast een voorbode van het model; de Colorado Rally Concept. Dat die gemaakt is om de geasfalteerde paden te verlaten is een understatement...

Belangrijk is dat het behoorlijk agressief gelijnde uiterlijk een grondige indicatie geeft van hoe de productieversie eruit zal zien. Maar die wordt natuurlijk wat braver. De 2.8l diesel wordt in Argentinië en misschien zelfs in de VS wel leverbaar, maar de Colorado zal standaard niet voorzien zijn van twee winches (één voor- en achteraan), een versterkte ophanging met extra grote veerweg of een systeem dat je toelaat de bandendruk van in de auto aan te passen. Of zijruiten in kunstof met ventilatieopeningen. En kuipzetels met vijfpuntsgordels... schrap die ook maar.