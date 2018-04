Meer Belgen met de auto op reis

Door: BV

De Belg gaat weer meer met de auto op reis. Dat moet blijken uit een rondvraag van reisbijstandsorganisatie Touring. Die becijferde dat terwijl in 2010 nog 51% van de Belgen met de auto op reis vertrok, dat percentage dit jaar zal oplopen tot 55%. Daarmee eindigt ons land fors boven het Europese gemiddelde van 44%.

Frankrijk blijft het populairste vakantieland. Bijna 1 op 3 landgenoten spendeert er z'n zomervakantie. Spanje, Italië, Turkije en Griekenland staan ook in de top vijf. En ongeveer 10% van de Belgen gaat op vakantie in eigen land, naar de kust bijvoorbeeld. De stijging van het aantal autoreizen schrijft Touring echter toe aan de groeiende populariteit van Oost-Europese landen. Die zijn even ver als Zuid-Frankrijk, hebben een ruim aanbod aan cultuur, maar de hotels, de brandstof én de autostrades onderweg zijn een pak goedkoper.