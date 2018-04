Opel Astra Ecoflex: 130pk, 99gr CO2

Door: BV

Opel heeft nog maar eens een nieuwe Ecoflex-versie van de Astra klaar. Die strandt op een verbruik van 3,7l/100km over de gemengde Europese cyclus, wat overeen komt met een CO2-emissie van 99gr/km. Daarmee kwalificeert het model in elk geval voor een ecokorting van de overheid van 15% op het totale factuurbedrag.

De Astra is voorzien van een 1.7l dieselmotor die 130pk en 300Nm opwekt en wordt gecombineerd met een nieuwe, wrijvingsarme versnellingsbak. In het segment van de Astra is 105pk en vijf versnellingen voor de zuinige modellen nog de regel. Het is dus voor de hand liggend dat Opel uitpakt met de uitstekende prestaties. Maar er komt even goed een variant die blijft steken op 110pk en 280Nm. Die heeft identieke verbruiks- en uitstootwaarden.

Opel optimaliseerde de krachtbron grondig om het verbruik te reduceren. Het blok werd geoptimaliseerd om de interne wrijving tot een minimum te beperken. Het brandstofmengsel wordt elektronisch gestuurd en de piëzo-elektrische injectoren spuiten tot 8 keer per cyclus brandstof in de cilinderkamers in. Voeg er nog een start/stop-systeem, lage rol weerstandsbanden, elektrische stuurbekrachtiging, een systeem dat remenergie recupereert en een actieve grille (die zich sluit voor een betere aerodynamica als het motorblok geen extra koeling nodig heeft) aan toe en je hebt de complete lijst brandstofbesparende technologie die op de nieuwe Astra Ecoflex aanwezig is.