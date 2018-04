Rolls Phantom Drophead Coupe met unieke opties

Door: BV

Ter gelegenheid van de Masterpiece London 2011 bouwde Rolls-Royce deze unieke convertible. Deze Phantom Drophead Coupé is gespoten in een unieke blauwe kleur, voorzien van schitterende accessoires en een uniek juwelenkistje.

De kunst-, antiek- en designbeurs Masterpiece London was voor Rolls-Royce een uitgelezen gelegenheid om haar ‘Bespoke' programma onder de aandacht te brengen. Bespoke betekent dat de autobouwer z'n best doet om elke klantenwens, hoe gek dan ook, tracht te vervullen.

De auto is uiteraard geheel met de hand gebouwd door de vakmensen in Goodwood. Gespoten in een kleur die geïnspireerd is op de Mazarine blauwe vlinder en afgewerkt met onder meer teakhout, crème-kleurig leder en Santos Palissander houtfineer.

Rolls hecht echter het meeste belang aan het speciaal voor deze gelegenheid gemaakte Asprey juwelendoosje. Dat is compleet met de hand vervaardigd en past precies in het handschoenenkastje. Uiteraard is het afgewerkt met de beste materialen. Het biedt plaats aan ringen, oorbellen en manchetknopen.

Het in London gepresenteerde model betreft een unieke uitgave en is dus in diezelfde configuratie niet meer bij te bestellen. Datzelfde geldt voor het Asprey juwelendoosje. Wie dat wenst kan wel de gepresenteerde kofferset bestellen. Dat is een "ordinair" accessoire.