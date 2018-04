Door: REDACTIE

De eerste Rolls Royce Phantom Drophead Coupé is in het Ritz-Carlton Golf Resort in Florida (Naples) geveild voor een goed doel. Hij gaat niet ver, want het was een inwoner van de stad die er maar liefst 2 miljoen dollar voor veil had. Dat is 1,6 miljoen meer dan de reguliere verkoopprijs in de States. In de VS betaalde niemand ooit meer voor een nieuwe auto. De Naples Children en Education Foundation vaart er wel bij. Zij krijgen de winst.