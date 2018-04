Ferrari is steeds minder rood

Door: BV

Hoewel geel eigenlijk de echte Ferrari-tint is (afkomstig van de achtergrond van het merkschild), maar al sinds de jaren zestig wordt het gros van de bolides van het merk in het rood geleverd. Dat is een rechtstreeks gevolg van de successen van het merk in de autosport. Rood was immers Italië's officiële racekleur. De lak heet dan ook Rosso Corsa.

Maar het rood verliest aan populariteit. Terwijl in de jaren negentig nog 85% van alle Ferrari's in die tint werden besteld, is dat aantal nu teruggelopen naar amper 45%. Dat komt omdat de klantenbasis is geëvolueerd. Tegenwoordig staan kopers voor een dergelijke auto op hun individualiteit en trachten ze een configuratie te bestellen die hen onderscheid van de massa. Een zijn zelfs heel wat klanten die gebruik maken van de diensten van de constructeur om een exemplaar in een uniek kleur te bestellen. Ferrari lakt de auto dan in de kleur van een object dat je bij de bestelling kan meegeven.

Spuitschema's met twee kleuren waren in de jaren vijftig en begin jaren zestig populair en zijn weer aan een opmars bezig. Tegenwoordig wordt 1 op 10 wagens van het merk met een tweekleurig koetswerk afgeleverd.