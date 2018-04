Zo ziet de nieuwe Fiat Panda eruit

Door: BV

De huidige generatie van de Fiat Panda werd voor het eerst voorgesteld op het Autosalon van Genève in 2003. Dat betekent dat het model inmiddels al ruim 7 jaar bij de dealer staat. Het is wereldwijd één van de meest succesvolle Fiats en daarom is het niet verwonderlijk dat de Panda in z'n huidige vorm uiteindelijk 9 jaar zal worden. Pas in de loop van volgend jaar komt het nieuwe model. Het design daarvan ligt natuurlijk al zo goed als vast. Deze tekeningen, die behalve de vorm ook de structuur van het koetswerk onthullen, geven daarvan al een duidelijk beeld.

De Panda krijgt een meer afgeronde vorm in een zoektocht naar een beter aerodynamica, maar behoudt een herkenbaar uiterlijk. Het zijaanzicht zal nog steeds een kleine, hoekige achterruit omvatten en de positie van de achterlichten aan weerszijden van de achterruit blijft ook gehandhaafd.

Onderhuids verwachten we evenmin een revolutie. De ophanging blijft wellicht nagenoeg identiek, terwijl onder de kap de downsizing-trend wordt voortgezet, met een nadruk op de "twinair" gedoopte tweecilinder turbomotoren van het merk. Die debuteerden in de Fiat 500 die z'n platform met de Panda deelt.