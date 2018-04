Fiat Panda 4x4 krijgt streken

Door: BV

Fiat's Panda 4x4 kan niet alleen moddervreten of stoer zijn, het model kan ook glamoureus voor de dag komen. De Italianen bewijzen dat met een speciale uitgave, die toepasselijk Glam heet. Voorlopig zien we die echter niet in België, maar laat dat de pret niet drukken. Een trendy witte lak, in koetswerkkleur gespoten buitenspiegels en deurgrepen, aluminiumkleurige dakrails en nieuw 15-duims schoeisel maken het kleintje geschikt voor de rode loper. Aan de binnenzijde vinden we een stijlvolle zwarte bekleding met stemmige mode-accenten. Onder de kap zitten de gekende 60pk sterke benzinemotor of de 70pk krachtige dieselcentrale.