TRW ontwikkelt wegklapstuur

Door: BV

Bij duurdere modellen met een elektrisch instelbaar stuurwiel kan je -veelal in de boordcomputer - een functie inschakelen die het stuurwiel terugtrekt wanneer de motor uitgeschakeld is en je een portier opent. Kwestie van enkele kostbare centimeters beweegruimte vrij te maken. Maar het stuur blijft natuurlijk wel zitten.

Toeleverancier TRW wil een stap verder gaan en ontwikkelt nu een stuur dat helemaal in het dashboard kan verzinken. Dat doet het bedrijf in het kader van een breder ontwikkelingsprogramma dat voertuigen toegankelijk moet maken voor personen met een lagere mobiliteit. Het heeft immers becijferd dat het aantal bestuurders met een leeftijd van meer dan 65 jaar in de Westerse wereld (de VS en Europa) de komende 10 jaar zal verdrievoudigen. Heel wat autoconstructeurs besteden de jongste tijd in meer of mindere mate aandacht aan de problematiek. Soms gaat het om details - zo heeft Ford aangekondigd dat de cijfers in het instrumentarium van enkele van z'n populairste modellen in de VS vanaf volgend jaar tot 40% groter zullen zijn. TRW denkt dit concept alvast tegen 2016 productierijp te hebben.