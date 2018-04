Jaguar XF break op komst

Door: BV

Van Jaguar en Land Rover weten we dat ze de komende tijd niet minder dan 40 nieuwe versies en modellen zullen lanceren. Eigenaar Tata heeft immers ruim € 6 miljard vrijgemaakt voor een ambitieus groeiplan. Bij Jaguar hoort daar in elk geval al een productieversie van de spectaculaire C-X75 bij. Een kleine sedan, onder de XF, staat eveneens op de verlanglijst.

En nu heeft Andrew Whyman, Vehicle Engineering Manager voor de XF, heeft nu ook bevestigd dat een break op basis van de XF in ontwikkeling is. Niet onlogisch, gezien het succes van de functionele versies van de Audi A6, BMW 5-Reeks en Mercedes E-Klasse die Jaguar als de voornaamste concurrenten ziet. De ontwikkeling van de nieuwe variant zit nog in een vroeg stadium, maar omdat de techniek nauwelijks of geen aanpassingen vergt, kan dat snel gaan. Autoconstructeurs doen doorgaans niet langer dan een jaar over een koetswerk.