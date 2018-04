6 miljard voor Jaguar / Land Rover

Door: BV

Tata, dat eigenaar is van de luxemerken Jaguar en Land-Rover gaat meer dan € 6 miljard investeren in beide Britse merken. Het geld gaat naar een agressief productontwikkelingsprogramma en de bouw van twee gloednieuwe fabrieken.

De Britten broeden op niet minder dan 40 nieuwe modellen of modelvarianten. Daartoe horen al zeker de productie versie van de Jaguar C-X75, een sedan die onder de Jaguar XF hoort en een opvolger voor de Land Rover Defender.

Heden doen breide Britse automerken beroep op PSA en Ford voor het gros van de motoren, maar daar moet verandering in komen. Daarom wil Tata in Engeland een fonkelnieuwe motorenfabriek uit de grond stampen. Die alleen zou al meer dan € 800 miljoen kosten. En terwijl de autobouwer in Engeland onlangs nog één van z'n twee productievestingen sloot, komt er binnenkort weer één bij. Ditmaal op Chinese bodem.