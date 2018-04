Lek: Mercedes C63 AMG Black Series

Door: BV

Mercedes laat er geen gras over groeien. Kort na de introductie van de C-klasse Coupé en de daarvan afgeleide C 63 AMG Coupé spat nu deze knalrode Black Series over ons scherm. De beelden zijn via clandestiene weg op het web verzeild.

Als meest ultieme C-klasse ooit moet de 517pk sterke C 63 AMG Black Series het de RS5 en M3 nóg moeilijker maken dan de gewone AMG-versie al doet. Het is immers nog eens 30pk meer dan de AMG met Performance Package al weet op te brengen. Gekoppeld aan een zeventraps automaat wordt het al minstens zo indrukwekkende koppel van 640Nm richting de achterwielen gestuurd. Het zijn weliswaar geen officieel door Mercedes vrijgegeven specificaties, maar veel afwijking zal er niet zijn. Datzelfde geldt voor de acceleratie van nul naar honderd die volgens bronnen rond de 4 seconden worden geschat.

Het front behoudt veel overeenkomsten met de "gewone" C AMG Coupé kent. Maar de uitgeklopte wielkasten, de luchtinlaten in de motorkap, luchtinlaten vlak voor dan wel achter de wielkasten, gigantische wielen en minstens zo opvallende remmen zijn alvast specifiek. Voor zover nu zichtbaar is het interieur grotendeels bekleed met Alcantara en zijn de kuipstoelen niet geschikt voor corpulente bestuurders.

Nu Mercedes de C 63 AMG Coupé Black Series al aan een select gezelschap heeft voorgesteld kan het niet lang meer duren eer ze in Stuttgart een officiële informatie vrijgegeven.