Aston Martin bouwt 150 V12 Zagato

Door: BV

Aston Martin wond er bij de voorstelling van V12 Zagato tijdens het Italiaanse Concours d'Elegance Villa d'Este geen doekjes om. Als er genoeg interesse was voor de door grootmeester Zagato opnieuw vormgegeven Aston Martin V12 Vantage, dan komt er van het model een gelimiteerde oplage. De Britten houden woord en kondigen nu aan in het totaal 150 exemplaren van de creatie te bouwen. Die zullen, af-fabriek en zonder belastingen, per stuk € 369.000 moeten opbrengen.

De orderboeken voor de exclusieve bolide zijn bij deze geopend. Elk exemplaar wordt aagedreven door de atmosferische 6-liter 12-cilindermotor van bovenvermelde donorauto. Die produceert 510pk en 570Nm trekkracht. De eerste klanten mogen hun exemplaar in de tweede helft van volgend jaar in ontvangst nemen.