Mad Max rijdt weer in een Ford

Door: BV

Het is 1979 en Mel Gibson in Mad Max in een postapocaliptische Australische prent die uitgroeide tot een regelrechte cultfilm. De mat zwarte Ford XB Falcon GT351 van Max mag je dan ook verwachten in ons zomerdossier over legendarische autofilms. Het geheel was zo succesvol dat er nog twee maal een vervolg werd op gemaakt.

In 2012 gaat de vierde Mad Max-film in première. Met daarin onder meer Tom Hardy, Teresa Palmer en Charlize Theron. Die hebben natuurlijk ook weer vervoer nodig en Ford helpt daarvoor graag een handje. De designafdeling werkte alvast deze modellen uit. Eén daarvan heeft Mad Max volgend jaar achter het stuur.