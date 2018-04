VW Schwimmwagen is terug

Door: BV

Volkswagen had ooit al eens een amfibievoertuig. Dat was gebaseerd op de Kubelwagen en werd vanaf 1941 gebouwd in kleine reeksen. De auto werd destijds niet bepaald ingezet voor humanitaire doeleinden, maar als het van ontwerper Sebastian Toddenroth afhangt, komt het model terug. Hij tekende immers dit amfibievoertuig en zetten er een VW-logo op. Maar ditmaal heeft het model een vriendelijker missie.

Deze Rescue Rover Concept heeft plaats voor een bestuurder, met daarvoor ruimte voor een draagberrie. Hij is uitgevoerd in een karakteristieke gele kleur en zoals elke concept tegenwoordig is hij voorzien van elektrische aandrijving. Een propeller is niet - de speciale banden zijn ontwikkeld om grip te leveren op de weg en tegelijk voor waterverplaatsing te zorgen zodat ze de Rescue Concept op het water voortbewegen. Eigenlijk ontbreekt alleen David Hasselhof nog.