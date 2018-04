Ferrari blokkeert Lancia Stratos-productie

Door: BV

We hebben al behoorlijk wat pixels gewijd aan de reïncarnatie van de Lancia Stratos. De moderne interpretatie van de legendarische rallybolide is door Pininfarina getekend voor de Duitse zakenman Michael Stoschek. Die betaalde € 3 miljoen voor het model.

De productie van de Stratos in een beperkte oplage staat sindsdien op de planning. Met een voorspeld prijskaartje van zo'n € 400.000 hebben zich inmiddels zelfs reeds 40 kandidaten aangemeld. Maar Ferrari ligt dwars. Grote baas Luca di Montezemolo was vol lof over de resultaten van het team van Pininfarina, maar wil geen Ferrari's ter beschikking stellen als donorauto. De Nuova Stratos is immers gebaseerd op een Ferrari F430. Het onderstel is ingekort en de 4,3l V8 is opgekitteld naar 540pk en 500Nm.

Het team achter de Stratos geeft nog niet op. Het zegt nu "alternatieve pistes" te onderzoeken.