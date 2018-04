Lancia Nuova Stratos: de prestaties

Door: BV

Over de nieuwe Lancia Stratos is inmiddels al een hoop inkt gevloeid. Voorlopig gaat het nog om een uniek exemplaar, maar Fiat heeft het recht er een gelimiteerde oplage van te bouwen. We wisten al dat de door Pininfarina getekende supersportwagen gebaseerd is op het ingekorte onderstel van de Ferrari F430 (die inmiddels is afgelost door de 458 Italia). Exacte prestaties had Fiat evenwel nog niet gecommuniceerd. Daar komt nu verandering in.

De grotendeels uit carbon uitgevoerde Stratos is amper 4,1m lang en zet niet meer dan 1.247kg op de weegschaal. 44% rust op de voorwielen, 56% op de achtertrein. En omdat de 4,3l V8 540pk (30 meer dan in de Ferrari) en 500Nm ophoest, bedraagt de massa/vermogenverhouding 2,3kg/pk.

Momenteel sprint de Stratos naar 100km/u in 3,3 tellen, staat 200 na 9,7 seconden op de teller en gaat de Stratos door tot goed 300km/u. De ingenieurs willen voor de auto helemaal af is, graag nog de achteras vervangen door één met een andere overbrengingsverhouding. Dat zou de topsnelheid beperken tot 274km/u en tegelijkertijd de acceleratietijden nog aanscherpen.

Stoppen doet de exclusieve bolide met geventileerde Brembo-schijven rondom. Vooraan hebben die een diameter van 398mm, achteraan zijn die 350mm groot. Ze kijken door 19-duimers naar buiten. Daarom liggen vooraan 265/30 Dunlop Sport Maxx-rubbers. Achteraan zijn de banden van hetzelfde type, al hebben ze er maat 315/30.