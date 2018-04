Fiat Punto Evo 1.3 diesel nog zuiniger

Door: BV

Fiat heeft op z'n minst op papier het zuinigste gamma van alle autoconstructeurs. En het blijft z'n modellen aanpassen om het normverbruik nog verder terug te dringen. De 1.3l Multijet dieselmotor in de Punto Evo was met een CO2-uitstoot van 95gr/km al geen drinkeboer en voortaan gaat het model nog spaarzamer met kostbaar vocht om. De uitstoot is gereduceerd met 5% tot 90gr/CO2/km en hetzelfde geldt voor het verbruiksgemiddelde dat nu nog slechts 3,5l/100km bedraagt. De winst is te danken aan een specifieke alternator, een geoptimaliseerde weerstand (lees: dunnere vloeistoffen in de motor), de recuperatie van remenergie en een start/stop-systeem. De opgewaardeerde technologie kost geen cent meer dan de versie die 95gr CO2/km de atmosfeer in blaast, maar met 85pk als maximumvermogen lever je wel 10pk in.

De uitstoot van 90gr betekent voor particulieren een korting van 15% op de aankoopprijs, voor zelfstandigen en ondernemingen een aftrekbaarheid van 90% en in Wallonië komt daar nog eens een Eco-bonus van € 500 bovenop.