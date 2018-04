Lotus Evora S voor Italiaanse Carabinieri

Door: BV

De Italiaanse wegpolitie heeft al een Lamborghini Gallardo om mee uit te pakken op speciale evenementen en nu hebben de Carabinieri, die eigenlijk een afdeling van het Italiaanse leger zijn, ook nieuw speelgoed. Het gaat om twee fonkelnieuwe Lotus Evora S.

Beide exemplaren zijn weliswaar voorzien van atmosferische 3,5l V6 met 350pk en 400Nm. Dat is voldoende voor een top van 275km/u en een sprinttijd van 4,8 seconden. De specifieke uitrusting omvat communicatie-apparatuur, de nodige blauwe led-lichten, een specifieke striping en een koelbox die bijvoorbeeld geschikt is voor het transport van donororganen. De afdelingen in Milaan en Rome krijgen elk een exemplaar.