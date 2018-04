Lotus Evora krijgt S

Door: BV

Zelfs als het niet op een (eerder klungelige manier) was uitgelekt, zaten we hierop te wachten; een krachtiger versie van de Lotus Evora. Die heet Evora S en gaat over exact 35 dagen in première op het Salon van Parijs. Wie zat te hopen op drukvoeding is er aan voor de moeite. De 3,5l grote V6 blijft puur natuur, wat niet wil zeggen dat de S niet wat meer "prik" krijgt dan de standaardversie. Het blok is opgekitteld tot 350pk en 400Nm. Daarmee kan je naar 100km/u in 4,8 tellen en bedraagt de topsnelheid 275km/u.

De aanpassingen worden in een sport-pakket gegoten. Het omvat onder meer een koetswerkkit met een zelfzekere diffuser, grotere geperforeerde remmen en een knop waarmee de bestuurder de reacties op het gaspedaal, een klep in de uitlaatlijn (voor extra decibels) en de stabiliteitscontrole tegelijk in een avontuurlijke stand zet.

En ja, er is ook een automatische Evora. Die stelt het met 280pk en 350Nm, haalt 100km/u in 5,5 seconden en loopt 250km/u. Lotus blijft eerder op de vlakte over de techniek die de automaat met schakellepels aan het stuurwiel en drukknoppen op de middentunnel, hanteert. Maar de Britten hielden het gewicht in elk geval wel strak. De automaat weegt geen kilo meer dan de handbak.