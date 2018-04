Range Rover Evoque zit al in de modder

Door: BV

De nieuwe Range Rover Evoque mag dan wel ontwikkeld zijn om in de stad te schitteren, het model wordt -zoals elk product van de Britse constructeur- nog wel geacht een beetje terrein te kunnen verteren. We hebben de nieuweling al een eerste keer aan de tand gevoeld als prototype en over enkele weken reizen we naar Engeland af voor een kennismaking met de definitieve productieversie. Tot het zover is kunnen we de liefhebbers alvast warm houden met de beelden van de eerste terreinexcursie van het model. Op Belgische bodem zelfs. Klik hier voor de fotospecial.