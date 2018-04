Range Rover Evoque kweekt extra deuren

Door: BV

Op het Autosalon van Parijs toonde Land Rover ons de Evoque. Een driedeurs, maar hoewel Posh Spice haar best deed om het imago daarvan al meteen onderuit te halen, is hier de herkansing: een vijfdeurs die bijna net zo dynamisch gelijnd is als de tweedeurs.

De 5-deurs is net zo lang en breed als de coupé, maar is wel 3cm hoger. Dat levert achteraan een tikkeltje meer hoofdruimte op. In de breedte vonden Land Rover's ingenieurs zelfs 5cm, dankzij een intelligentere vormgeving van de portieren. Wie de indruk van ruimte nog verder in de verf wil zetten, kan nog opteren voor een gigantisch panoramisch zonnedak.

De hoog over de oren getrokken oplopende gordellijn, aflopende daklijn en schuine kofferklep betekenen niet dat alle ruimte aan boord wordt geofferd aan de vormgeving. De Evoque vijfdeurs is best praktisch ingesteld; de achterbank is in twee ongelijke delen (60/40) neerklapbaar en als je dat doet, kan je er tot 1.445l bagage in kwijt.

Europa wordt verwacht voor de diesel te vallen. Onder de kap zit een 2,2l die naar keuze (en budget) 150 of 190pk kan leveren. De enige benzinemotor is een bij Ford geleende tweeliter turbo. Een viercilinder met een respectabele vermogensopbrengst van 240pk.

De Evoque zal in meer dan 160 landen in de catalogus verschijnen. Dat gebeurt vanaf volgende zomer.