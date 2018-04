Benz Patent Motorwagen na 125 jaar weer in productie

Door: BV

Ruim 125 jaar na zijn introductie komt er alsnog een officiële brochure van de Benz Patent Motorwagen uit. Dat wordt een verzamelstuk, gedrukt in een gelimiteerde oplage, om de uitvinding van de automobiel te vieren. En eigenlijk is de brochure maar het tipje van de ijsberg. Mercedes gaat de Benz Patent Motorwagen immers weer in het gamma opnemen.

In de brochure wordt volop aandacht besteed aan de techniek waarmee de automobiel is geboren. Zo wordt de werking van de (0,75 pk) eencilinder motor en de continu variabele transmissie duidelijk uitgelegd én geïllustreerd. Ook de bediening van de auto wordt uitvoerig uit de doeken gedaan, want die staat uiteraard ver af van hoe een moderne wagen functioneert. En het drukwerk gaat ook in op praktische en comfortabele details van de auto zoals de verende bank, de opstaphulp en de fraai uitgevoerde voetenplank.

De standaarduitrusting van de driewieler omvat onder meer zwarte lederen bekleding (code 228) en een uitgebreide houtafwerking (code 731). Daarbij is het goed te weten dat de Benz Patent Motorwagen standaard wordt geleverd in de niet-metaalkleur 040 (zwart). Op aanvraag en tegen meerprijs zijn andere kleuren leverbaar. De replica's van de Benz Patent Motorwagen worden met de hand gebouwd door Mercedes-Benz Classic. De prijs is op aanvraag en de oplage zal nog veel lager zijn dan die van de brochure.