Donckerwolke van Seat naar VW

Door: BV

Onze 46-jarige landgenoot Luc Donckerwolke (foto) verlaat z'n functie als Directeur Design bij Seat om bij VW de leiding te nemen over de "Advanced Design"-afdeling. In die functie zal hij verslag uitbrengen aan Walter de Silva, die de scepter zwaait over de designafdeling.

Donckerwolke werkt sinds 1992 bij VW. Hij werkte eerst op de designafdeling van Audi en werd al in 1994 verantwoordelijk voor Exterior Design bij Skoda. Amper twee jaar later mocht hij weer naar Audi verkassen, nu in dezelfde functie als bij Skoda. In 1998 verhuisde hij naar Lamborghini waar hij eerst als Design Project Manager design en vanaf 2003 als Directeur Design actief was. En in 2005 werd hij aan het hoofd van de designafdeling bij Seat geplaatst.

Z'n opvolger bij Seat heet Alejandro Mesonero-Romanos. Die werkte tussen 1995 en 2001 al bij Seat en verkaste toen naar Renault waar hij het in 2009 tot Directeur Design schopte.