Nieuwe Honda CR-V komt eraan

Door: BV

Honda heeft de eerste foto vrijgegeven van de CR-V Concept. Dat is de voorbode van een nieuwe generatie van de CR-V. De verkoop daarvan start nog eind dit jaar in de VS en begin 2012 is Europa aan de beurt.

De Concept zal voorgesteld worden op het Autosalon van Orange County in California in september. En je moet het vooral zien als een opgesmukt prototype, dan als een stijlstudie. De productieversie zal voor 99% gelijk zijn dan het voorgestelde exemplaar. Dat is eigenlijk alleen voorzien van specifieke koplampen, velgen, sierlijsten en een afwijkende koetswerkkleur. Voor het lossen technische specificaties vindt Honda het nog te vroeg.