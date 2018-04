Ford schrapt CD-speler in Europa

Door: BV

Zoals ooit de cassettespeler door de vooruitgang naar de vergeethoek werd verwezen, nadert het einde nu ook voor de CD-speler. Nieuwe opslagmedia als je MP3-speler of een simpele USB-stick met muziekbestanden zorgen ervoor dat almaar minder mensen de CD-speler in je auto gebruiken. Ford is de eerste autoconstructeur die aankondigt dat het apparaat in de toekomst gradueel uit het aanbod zal verdwijnen. In het overgrote deel van de Ford-modellen van de volgende generatie zal géén CD-speler meer zitten. Tenminste, als de klant daarmee kan leven. Zolang er voldoende vraag is blijft de mogelijkheid alvast bestaan om al dan niet optioneel een blinkend schijfje in het dashboard in te voeren.

Andere mogelijkheden worden natuurlijk wel verder uitgebreid. Je kan al je iPod aansluiten, geheugenkaarten invoeren of zelfs muziek streamen via Bluetooth. In de toekomst wordt ook Ford SYNC belangrijker. Daarmee zal je ook muziek rechtstreeks van het web kunnen streamen. Bijvoorbeeld van je iCloud-account. Tegen 2015 zullen ruim 2 miljoen Europese Fords met SYNC uitgerust zijn. Hopelijk zijn de Belgische prijzen voor mobiel dataverkeer dan wat genormaliseerd...