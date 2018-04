Gratis naar Bad Teacher @ Drive In Movies

Door: BV

Op vrijdag 29 juli siert Cameron Diaz in "Bad Teacher" het grote scherm op de Utopolis Drive In Movies in Mechelen. Sommige leraars kan het gewoon geen r**t schelen. Neem nu Elizabeth (Cameron dus). Ze is luidruchtig, meedogenloos en ongepast. Ze drinkt, loopt high rond en ze kan niet wachten om met haar kostwinner te trouwen en te stoppen met haar zogenaamde job. Als ze gedumpt wordt door haar verloofde, smeedt ze een plan om een rijke en knappe vervanger (Justin Timberlake) te verleiden - ze dingt naar zijn affectie en gaat daarbij de strijd aan met haar vurige collega Amy (Lucy Punch). Wanneer Elizabeth ook weerstand moet bieden aan de avances van een sarcastische en oneerbiedige sportleraar (Jason Segel), leert Elizabeth, samen met haar studenten en collega's een lesje uit de gevolgen van haar wilde en buitensporige plannetjes. ...

Auto55 geeft ook voor Bad Teacher een hoop duotickets weg. Het volstaat om te reageren bij de link naar dit artikel op onze Facebook-fanpage en je berichten in de gaten te houden.

Meer informatie en details over de Utopolis Drive In Movies vind je hier.