Porsche Panamera krijgt lange uitvoering

Door: BV

Net geen 5 meter lang is de Panamera. Porsche's vierdeurs rust dan ook nog eens op een wielbasis van liefst 2,92m. Afmetingen die te boek staan als riant, zeker in Europa. Hier zit dan ook niemand te wachten op een lange versie van de Panamera. Maar in de rest van de wereld vinden ze die extra centimetertjes meegenomen. Om gymoefeningen te kunnen doen op de achterbank bijvoorbeeld. Of om het model in te kunnen zetten met een chauffeur.

De Duitsers geven toe aan de roep om meer centimeters en bereiden een Panamera voor met een 15cm langere wielbasis. Die komt dan finaal op 3,07m terwijl de lengte tot 5,12m wordt opgetrokken. Alle extra centimeters komen ten goede van de achterste passagiers. Als het van Porsche afhangt is de Panamera LWB er al begin 2012.