Mercedes Viano Vision Pearl is luxejacht voor de weg

Door: BV

Als je als constructeur een busje bouwt, kan je er niet omheen... dan moet je vroeg of laat voor een salon of beurs een zeer luxueuze versie bedenken. Voor de Mercedes Viano is die tijd gekomen met de Vision Pearl die op het Autosalon van Frankfurt getoond zal worden.

De Viano Vision Pearl is volgens Mercedes een luxejacht voor op de weg. Dat betekent dat je in het interieur uitsluitend individueel verstelbare zetels vindt in wit en grijs leder en dat de sierlijsten en de vloer zijn uitgevoerd in hout. Kwestie van de maritieme sfeer op te roepen. Daarnaast wordt je nog verwend met een geluidsinstallatie van Bang & Olufsen en zoals dat tegenwoordig hoort, is het hele busje voorzien van draadloos internet.