Ferrari heeft beste jaar uit z'n geschiedenis

Door: BV

Ferrari heeft (zoals zo veel bedrijven) de cijfers voor het eerste half jaar van 2011 bekend gemaakt. In Maranello was dat alvast reden voor een feestje, want het merk met het Steigerende Paard is bezig aan z'n beste jaar ooit. Van 1 januari tot 30 juni kreeg het bedrijf € 1,08 miljard binnen. Een stijging van 19,6% in vergelijking met afgelopen jaar. Het wist ook 3.577 auto's bij de dealers af te leveren. Dat vertegenwoordigt een stijging van 11,8% in vergelijking met de eerste zes maanden van 2010.