Gratis naar X-Men: First Class @ Drive In Movies

Door: BV

Op donderdag 4 augustus staat X-Men: First Class op het programma van de Utopolis Drive In Movies in Mechelen. 'X-Men: First Class' vertelt over de beginselen van de X-Men sage en onthult de geheime geschiedenis van wereldwijde gebeurtenissen. Voordat mutanten zichzelf voor de wereld bekend maakten en voordat Charles Xavier en Erik Lensherr de namen Professor X en Magneto aannamen, waren ze twee jonge mannen die hun krachten nog voor het eerst moesten ontdekken. Ze waren toen nog geen aartsvijanden, sterker nog, ze waren beste vrienden! Ergens onderweg ontstaat er een kloof tussen beide mannen, waardoor de eeuwigdurende oorlog tussen Magneto's broederschap en de X-Men begint.

Auto55 geeft ook voor X-Men First Class een hoop duotickets weg. Het volstaat om te reageren bij de link naar dit artikel op onze Facebook-fanpage en je berichten in de gaten te houden.

Meer informatie en details over de Utopolis Drive In Movies vind je hier.