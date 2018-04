Zwart verkeersweekend op Europese wegen

Door: BV

De mobiliteitsorganisaties Touring en VAB waarschuwen voor het drukste verkeersweekend van het jaar. Het komende weekend vertrekken bijzonder veel toeristen naar hun vakantiebestemming terwijl er gelijktijdig heel veel mensen terugkomen van hun reis. Dat levert traditioneel heel wat fileleed op, vooral in de doorreislanden als Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Bovendien beginnen in Duitsland enkele deelstaten aan hun vakantie, wat het verkeersnet in het zuiden van dat land extra onder druk zet. In Duitsland is de situatie het ergst rond de steden Frankfurt, Stuttgart, Karslruhe, Munchen en Basel. In Zwitserland is de Gotthardtunnel een zwart punt en in Frankrijk stropt het verkeer steevast in de ruime omgeving van Parijs, Bordeaux, Tours, Lyon en Perpignan.

Om het ergste fileleed te vermijden adviseert VAB om het vertrek uit te stellen tot zaterdagmiddag. De terugtocht aanvatten is pas vanaf zondag aan te raden.