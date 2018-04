Alfa Romeo 4C is klaar

Door: BV

Het is niet bepaald een geheim dat Alfa Romeo werkt aan een kleine tweezitter met middenmotor. Op het Autosalon van Genève stond de 4C immers al als concept te blinken en de Italianen waren er als de kippen bij om te zeggen dat een productieversie met zo weinig mogelijk aanpassingen op de kalender stond.

Die definitieve versie staat volgende maand in Frankfurt, heet nog steeds 4C en behoudt wellicht z'n koetswerk in koolstofvezel bovenop een chassis in aluminium. In combinatie een 1.750 TBi-motor met 200pk en een leeggewicht van amper 800kg (allemaal zaken die verdacht hard lijken op de Lotus Elise) moet die in 5 tellen naar 100km/u kunnen spurten.

De definitieve versie geeft Alfa Romeo pas prijs na de inmiddels verplichte (maar nog steeds vervelende) teasercampagne. Daarom staat het eindresultaat in bovenstaande foto nog steeds in het donker.