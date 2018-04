Alfa Romeo 4C Concept komt echt

Door: BV

Alfa Romeo brengt met de 4C Concept een stukje historie tot leven. Het studiemodel dat op het Autosalon van Genève zijn wereldpremière beleeft is volgens de constructeur namelijk geïnspireerd op de 33 Stradale uit 1967.

Het studiemodel volgt de klassieke formule van een tweepersoons, achterwielaangedreven sportcoupé met middenmotor. Een lengte van niet meer dan vier meter en een wielbasis van 2,4 meter draagt bij aan de wendbaarheid van de auto.

De bouwwijze is volgende de Italianen geïnspireerd op de 8C Competizione. Er is veel gebruikgemaakt van koolstofvezel (gehele carrosserie) en aluminium (onderstel en kreukelzones). Bij de realisatie van de 4C Concept lag de nadruk namelijk op een zo laag mogelijk gewicht met als gevolg een gunstige pk/gewichtsverhouding. Uiteindelijk is 4 kg/pk bereikt en met de 200 pk uit de bestaande 1.750 TBi-motor maakt dit een wagengewicht van slechts 800 kg. Voor de overbrenging zorgt de TCT-versnellingsbak met dubbele droge koppelingsplaten, die enkele maanden geleden is geïntroduceerd in de MiTo.

Dat is de 4C concept met dergelijke papieren indrukwekkende prestaties neerzet mag geen verrassing zijn. Vanuit stilstand naar 100 km/h neemt maar 5,0 seconden in beslag en de topsnelheid reikt over de 250 km/h. Over de wegligging bij die snelheid hoeft men zich geen zorgen te maken; de 4C is uiterst stabiel mede dankzij het lage zwaartepunt en een uitstekende gewichtsverhouding van 40% op de vooras en 60% op de achteras. Alfa Romeo rept met geen woord over de oorsprong van het onderstel, maar het doet ons allemaal verdacht veel aan de Lotus Elise/Exige denken. Lotus leende die gelijmde aluminium structuur al eens aan Opel (voor de Opel Speedster) en er gingen al geruchten over een Lotus-gebaseerde Abarth-sportauto.

Alfa maakt er geen geheim van dat de 4C wordt klaargestoomd voor serieproductie. Volgend jaar moet hij er zijn.