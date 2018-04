Fisker Crossover doet Frankfurt aan

Door: BV

De nieuwsparade omtrent het Autosalon van Frankfurt 2011 komt nog maar net op gang. Zelfs Fisker heeft nieuws gepland.

Nu de Karma S eindelijk in productie mikt het bedrijf op een uitbreiding van het modellenprogramma. Een mogelijk derde model in Fisker's portfolio wordt een crossover die het midden houdt tussen een break en een SUV. Dat heeft grote baas Henrik Fisker zich laten ontvallen op een moment dat er van het model nog niet eens een teaser de wereld is ingestuurd. Toch zou het nieuwe model, dat bestaande techniek hergebruikt, al in 2012 uit de fabriekshallen kunnen rollen.

Naast de bestaande Karma-lijn, denkt het bedrijf ook na over een tweede modellijn met kleinere, meer praktische modellen die bovendien voor een meer bescheiden bedrag van eigenaar kunnen wisselen. Daarover zijn de details nog schaarser, maar er wordt gewerkt onder de projectnaam Nina. Heel lang zal het echter niet meer duren eer we ook daar een teken van leven van verwachten. Fisker wil het eerste model in die lijn in 2013 lanceren.