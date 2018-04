Productie-Fisker Karma in Parijs

Door: BV

De Fisker Karma is nu echt klaar. De voormalige GM-fabriek ik Wilmington is gestart met de productie van préseriemodellen en begin volgend jaar wordt met de bouw van klantenversies aangevat. Voor de Europese markt zal dat in Finland, bij Valmet, gebeuren. Het merk van Henrik Fisker wil jaarlijks 100.000 Karma bouwen.

Tot op heden hebben we alleen beelden van het showexemplaar te zien gekregen. Maar omdat in Parijs het seriemodel zal staan blinken, heeft het merk daar nu de eerste foto's van wereldkundig gemaakt. En Fisker houdt woord - het eindresultaat blijft opvallend dicht bij dat van het showmodel.

De Karma rijdt geheel elektrisch, maar beschikt wel over een "range extender" - een benzinemotor die de productie van stroom op zich neemt als de accu's leeg zouden raken. Voor de aandrijving staan alleen electromotoren in. Die zijn goed vooreen vermogen van 403pk. De Karma haalt 200km/u en sprint dankzij het riante koppel naar 100 in 5,9 tellen. Volgens de gemengde cyclus vraagt 100km actieradius 2,4l brandstof. Dat komt overeen met een CO2-afgifte van 83gr/km.