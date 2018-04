Ford geeft Lincoln eigen designstudio

Door: BV

Terwijl Cadillac, het luxemerk van GM, de jongste tijd weer opmars maakt, gaat de tegenhanger uit de Ford-merkengroep - Lincoln - al jaren langzaam maar zeker achteruit. Maar Ford wil Lincoln niet opgeven en het onderneemt stappen om het merk beter te wapenen tegen de concurrentie.

Het bedrijf werkt aan een heuse revival voor het ooit zo iconische luxemerk en design wordt daarbij een belangrijke factor. Ford wijst een te klein verschil tussen actuele modellen van het merk en de donormodellen met een Blauw Ovaal in de grille, immers aan als hoofdoorzaak voor de teloorgang. "Lincoln moet weer de uitstraling krijgen die het in de jaren zestig had", klinkt het.

Verandering is op komt, want Lincoln krijgt een eigen designteam en -studio. Dat lijkt een kleintje, maar het is voor het eerst in decennia dat Lincolns niet door dezelfde mensen getekend zullen zijn als de Fords waar ze van afgeleid zijn. De grondslag voor het productoffensief wordt nog dit jaar gelegd. Op het Autosalon van Los Angeles komt het bedrijf met vernieuwde versies van de Lincoln MKS en MKT. De rest van het gamma volgt zo snel mogelijk.