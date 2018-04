Saab geeft forfait voor Salon Frankfurt

Door: BV

Op de plannetjes van de salonvloer voor het aanstormende Autosalon van Frankfurt is ruimte voor Saab voorzien, maar het bedrijf zal er niet aanwezig zijn. Dat heeft het merk officieel bevestigd.

Saab kampt al heel het jaar met liquiditeitsproblemen en het bedrijf acht het niet opportuun (of is niet in staat) om de kosten van een deelname te dragen. Op het Autosalon van Genève, in maart van dit jaar, kon de Zweedse autobouwer nog uitpakken met de Saab Phoenix Concept Car (foto). Die had, net als de break-versie van de Saab 9-5 ook in Frankfurt moeten staan, maar reist nu niet af.