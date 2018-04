Saab doet wild met Phoenix Concept Car

Door: BV

Saab had afgelopen weken meermaals gehint naar de aanwezigheid van een studiemodel op het Autosalon van Genève. Het werd immers hoog tijd dat de bij Bertone weggekaapte designer Jason Castriota zijn visie op de toekomst van Saab pende.

Het resultaat is deze PhoeniX. De naam daarvan is net als bij de (voor de laatste keer) gefacelifte 9-3 Griffin een verwijzing naar de beeltenis op het merklogo van de constructeur. Het mythische dier leek ook voor een deel model te hebben gestaan, kunnen we afleiden uit de als een bek gesculpteerde motorkap en de opvallende vorm van de dakbogen. Castriota zelf noemt het "Aeromotional Design" omdat natuurlijk ook Saab's link met de wereld van de luchtvaart niet werd vergeten. Zo huist het Saab-logo in de grille op een grote vleugel. Op aërodynamisch vlak heeft Saab alvast uitstekend werk geleverd. De PhoeniX heeft een CX van amper 0,25, onder meer dankzij een grille die zichzelf afsluit als koeling niet strikt noodzakelijk is. Stip dat maar aan voor de productieversie.

Op vleugeldeuren moet je dan weer niet rekenen. Die verschaffen toegang tot een interieur in 2+2-configuratie. Daarin vind je metaalkeurige stijlelementen die aan een rolkooi doen denken. In het interieur zit een aanraakgevoelig scherm waarop de functies van het infotainmentsysteem zijn gegroepeerd want dat is tegenwoordig een must. En de wijzerplaten huizen in diepe kokers die doen denken aan de uitlaat van een Jet-motor. Voor de verlichting wordt gebruik gemaakt van rode LEDs. Die moeten de inzittenden confronteren met het vermogenspotentieel.

Dat wordt geleverd door een benzinemotor die gekoppeld is met een elektrische aandrijflijn. Beiden rusten op de bodemplaat van de 9-3-opvolger, in dit geval voorzien van intelligente vierwielaandrijving. De voorwielen worden aangedreven door een bij BMW betrokken 1.6l turbomotor met 200pk, gekoppeld aan een met de hand bediende zesbak. De achterwielen verlenen hulp middels een 34pk sterke elektromotor. Volgens Saab garandeert dat een levendig weggedrag, want het kan aan elk achterwiel apart aansturen om de PhoeniX actief de bocht in te sturen.