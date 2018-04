Lotus Evora GT Road Car Concept

Door: BV

Lotus heeft de Evora nog niet voldoende uitgemolken. Naast de atmosferische variant, die gewoon Evora heet, is er immers al de Evora S die een V6 met drukvoeding en zo'n 350pk krijgt. Maar er is nog ruimte voor meer virtuele paarden. In de GTE Road Car Concept zijn het er 420.

Het showexemplaar ontscheept richting Pebble Beach waar het wordt voorgesteld op de concours d'elegance aldaar en is helemaal gebaseerd op de GTE racewagen van het merk, met inbegrip van de ultra-lichtgewicht velgen met centrale wielbout. Het vermogen gaat naar de achterwielen via een sequentiële transmissie en als het van Lotus afhangt, wordt de variant zo snel mogelijk in de catalogus opgenomen. Maar het peilt voor de zekerheid even of er wel interesse in is.