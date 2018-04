Dit is de nieuwe Porsche 991!

Door: BV

Porsche schrijft weer een nieuw hoofdstuk in het 911 verhaal. Op het Autosalon van Frankfurt introduceert het bedrijf de nieuwste generatie van z'n iconische sportwagen en dit zijn daarvan de eerste beelden.

De 991 volgt de 997 op die in de zomer van 2004 gelanceerd werd. De 991 wordt groter en tegelijk efficiënter dan z'n voorganger. De Carrera wordt aangedreven door een 3,4l zescilinder boxermotor ter vervanging van het 3,6l grote exemplaar dan z'n voorganger. De exacte prestaties zijn nog niet vrijgegeven, maar met een vermogen van zo'n 350pk, moet hij ondanks z'n kleinere longinhoud toch weer beter presteren dan voorheen. Een automatische transmissie met 8 verzetten en een handbediende bak met 7 versnellingen staat op het menu.

Zoals reeds sinds de introductie van de modellijn in 1963 het geval is, kiest Porsche voor een voorzichtige evolutie van de lijn. Daarbij valt vooral op dat de daklijn minder sterk afhelt dan voorheen. Dat moet enkele extra centimeters creëren voor mensen die plaatsnemen op de noodzitjes achterin. De achterlichten zijn een stuk smaller en spitser dan voorheen en ze worden voortaan ingeplant onder een bijzonder discreet koffervleugeltje.

Aan de binnenzijde merken we een compleet nieuwe tellerwinkel op, met lager gepositioneerde temperatuur en peilmeters, maar gelukkig ook nog steeds met een grote centrale toerenteller. Het is duidelijk dat de Panamera model stond voor de vormgeving van de merkbaar hogere middentunnel. In de console huist nu een groter aanraakgevoelig scherm voor de bediening van de boordelektronica en rond de versnellingspook zijn de knoppen gegroepeerd. De manuele handrem is ingeruild voor een elektronisch exemplaar.