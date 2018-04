Cadillac gaat old school met de Ciel

Door: BV

Het Concours D'Elegance van Pebble Beach in het Californische Monterey is een prestigieus evenement. Daar moet je niet met eender wat komen aandraven. Maar de concept die Cadillac heeft klaargestoomd voor het evenement, past probleemloos in het plaatje. De Ciel (uitgesproken als C-L en meteen een verwijzing naar het Franse woord voor ‘hemel') is immers een bijzonder luxueuze en krachtige vierdeurs cabriolet. Cadillac verwijst ermee naar z'n verleden, zonder zich daarom -naar eigen zeggen- te verliezen in een retrogebeuren.

De techniek is alvast van deze eeuw. Onder de riant bemeten motorkap van de Ciel zit immers een 3,6l V6 met dubbele turbo, gekoppeld aan een elektromotor. De hybride aandrijving wordt gevoed door een lithium-ion accu. Exacte prestaties geeft Cadillac niet vrij, maar om het gigantische gevaarte (de wielbasis is nog eens 25cm langer dan de CTS Sedan) gestopt te krijgen doet het merk alvast beroep op keramische remmen. Die zijn zichtbaar door de spaken van de 22-duims-velgen.

Cadillac benadrukt dat de blinkende koetswerkelementen voor één keer geen glanzend plastic zijn, maar echt chroom. En de voorruitframe is vervaardigd uit gepolierd aluminium. De toegang tot het interieur waarin vier individuele zetels zitten, wordt voorzien door voorwaarts openende voordeuren en tegengesteld scharnierende achterportieren. Een B-stijl is er niet. De deurpanelen en het dashboard zijn bekleed met Italiaans olijfhout en alle zetels zijn voorzien van verwarming en verkoeling. Het instrumentarium in de Ciel is bewust eenvoudig gehouden. Aan de afwerking ervan is echter niet verzaakt - ze huizen in sierlijsten met geborsteld aluminium en hebben zowel een analoge als een digitale weergave.