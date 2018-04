Ook diesel voor 'grote' Cadillac CTS

Door: REDACTIE

Met de Cadillac BLS, onderhuids een Opel Vectra, waagde Cadillac zich niet alleen aan een compacte, op Europese leest geschoeide berline, maar bood het merk ook voor het eerst sinds tijden een dieselkrachtbron aan. De kleine Cadillac oogst niet het verhoopte succes, maar GM's luxemerk is niet van plan de handdoek nu al in de ring te gooien. Er wordt naarstig gezocht naar een dieselcentrale voor de nieuwe CTS. Dat wordt wellicht een 250pk sterke 3.0l V6 van de Italiaanse fabrikant VM Motori. Nu de liefde tussen GM en Fiat bekoeld is, zou het niet verbazen mochten ook de Europese merken van de groep op termijn gedeeltelijk op VM-krachtcentrales overschakelen.