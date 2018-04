Mercedes SLK 55 AMG

Door: BV

Mercedes presenteert de krachtigste versie van de vernieuwe SLK op het Autosalon van Frankfurt. De AMG-afdeling heeft er weerom een V8 ingelepeld. En voor dit model géén turbo's. De 5,5l is gewoon atmosferisch. Dat betekent niet dat hij niet krachtiger wordt. Het blok wint 62pk en 30Nm ten opzichte van z'n voorganger.

De compacte tweezitter heeft aan het eindresultaat - 422pk en 540Nm - voldoende om in 4,6 seconden naar 100km/u te sprinten. De topsnelheid is elektronisch afgeregeld bij 250km/u. Dankzij een zeventrapsautomaat en de mogelijkheid om tussen 800 en 3.600t/min vier cilinders uit te schakelen, verbruikt de SLK 55 AMG minder dan z'n voorganger. De gemengde Europese cyclus kost nu 8,5l/100km. Dat is een indrukwekkende 3,5l minder dan voorheen.

Uiteraard krijgt zowel het exterieur als interieur een specifieke AMG-behandeling. Aan de buitenzijde omdat die een koetswerkkit en specifieke en aan de binnenzijde hoort leder en carbon tot de mix.