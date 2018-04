Nieuwe Porsche 911: de prestaties

Door: BV

Porsche presenteert de nieuwe 911 zoals bekend op het Autosalon van Frankfurt. Het bedrijf heeft nu ook de eerste technische specificaties van de nieuwste incarnatie, die luistert naar typenummer 991, bekend gemaakt.

Het sleutelwoord bij de ontwikkeling van deze nieuwe generatie was duidelijk efficiëntie. Porsche is dan ook fier dat alle versies voortaan duidelijk minder dan 10l/100km verbruiken. De CO2 en het verbruik daalden in vergelijking met z'n voorganger met zo'n 16%. Dat is onder meer te danken aan het start/stop-systeem, de recuperatie van remenergie, een automaat met 8 versnellingen of s'werelds eerste handbak met zeven verhoudingen. De 911 Carrera verbruikt met z'n nieuwe 3,4l grote boxermotor met 350pk in combinatie met de optionele automaat slechts 8,2l/100km. En de 3,8l boxermotor die voortaan 400pk opwekt neemt met dezelfde transmissie genoegen met 8,7l/100km. Het helpt natuurlijk ook dat de 911 ondanks (weeral) toegenomen afmetingen, 45kg lichter is.

We kennen nu ook de prestaties. De Carrera accelereert naar 100km/u in 4,6 tellen (alweer met PDK-versnellingsbak met dubbele koppeling) en haalt dezelfde snelheid in 4,4 tellen met een Sport Plus-pakket waarvoor de autobouwer je wat extra centen uit de zakken slaat. De Carrera S doet het in 4,3 tellen (PDK) en met het Sport Chrono-pakket kan het in 4,1 tellen. De topsnelheid geeft Porsche niet prijs.

Na z'n première op de IAA, gaat het model in ons land op 3 december in de verkoop. Hoeveel het model in België moet kosten is nog niet bekend.