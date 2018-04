Audi Urban Concept: details, eerste fotos

Door: BV

Audi kondigde de Urban Concept eerder al aan. Een studiemodel voor een elektrische mini, in twee smaken en uiteraard op weg naar een wereldpremière op het Autosalon van Frankfurt. Een eerste lading schetsen is nu aangevuld met de eerste foto's. Je vind ze uiteraard in de fotospecial.

Productieplannen voor de elektrische stads-Audi zijn er nog lang niet, maar je weet maar nooit hoe sterk de drang naar het besparen van CO2-uitstoot is. De Audi Urban Concept is alvast piepklein - de lengte bedraagt 3,2m, de breedte is 1,7m en het model is niet meer dan 1,2m hoog. Audi weet een ding of twee van lichtgewicht autobouw en daarom is de Urban Concept nagenoeg helemaal opgetrokken uit met carbon versterkte kunststof. Daardoor zet het eindresultaat niet eens 500kg op de weegschaal. En er is nog steeds plaats voor twee inzittenden, in een 1+1 layout waarbij de passagier enkele decimeter meer naar achter zit. Je kan de zetels overigens niet verstellen - het stuur en de pedalen wel.

Het uiterlijk heeft wel wat weg van de Duitse bubble-cars uit de jaren vijftig en zestig. En de Urban Concept bestaat in twee smaken. Eén met een kunststof dakje dat achteruit schuift om de toegang te vergemakkelijken en één open variant met omlaag lopende zijruiten. De eerste heeft witte wielhuizen om z'n smalle maar grote 21-duimsvelgen zitten terwijl de Spyder daar de band laat doorschijnen om wat meer sensatie te bieden. De driehoekige koplampen worden een kenmerk van toekomstige Audi's. Daar zullen we niet eens zo lang op moeten wachten. Het merk heeft een kleine facelift van de R8 klaar en daar krijgen we ze al op te zien.

De elektrische aandrijfeenheid ontwikkelt zo'n 45pk en de lithium-ion batterij is voldoende voor een autonomie van zo'n 50km. En omdat elektromotoren hun koppel allemaal lossen vanaf stilstand zijn de prestaties in de stad best indrukwekkend. Van nul naar 60km/u gaat de Urban Concept en de afgeleide Spyder in minder dan 4 seconden. Daarna vlakt de acceleratiecurve gevoelig af.