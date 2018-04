Audi Urban Concept is compact, elektrisch

Door: BV

Audi verruimt z'n horizon op het Autosalon van Frankfurt. Het bedrijf zal er een studiemodel van een piepkleine ultrazuinige auto voorstellen. Daarin versmelten invloeden van een stadswagen, een racewagen en een funmobiel.

Net als bij de VW 1L en de grondig herziene VW XL1 die dit jaar op het Autosalon van Qatar werd voorgesteld, zijn een lichtgewicht constructie, een beperking tot de essentie en efficiëntie de sleutelwoorden. De studie heeft een cockpit en vrijstaande wielen. Om de omgeving attent te maken op de wat eigenaardige vorm van de concept zijn er knipperende LEDs ingewerkt.

Aan boord is er ruimte voor 2 personen, al heeft Audi het steevast over een 1+1. Je mag er derhalve van uitgaan dat het al met twee personen wat krap wordt. Om ervoor te zorgen dat de inzittenden niet in elkaars weg zitten, krijgt de passagier een andere positie, enkele decimeter meer naar achter. De zetels zijn vast, maar de bestuurder kan het stuur en de pedalen instellen. De toegang tot de auto is via de achterklep. Het dak aan de andere kant is gemaakt om geweegbaar te zijn en kan naar achter geschoven worden om te openen. De complete cockpit, met inbegrip van het onderstel voor beide zetels, is uitgevoerd in polymeer dat met koolstofvezels versterkt is.

Twee elektromotoren en een lithium-ion-accu zorgen voor de propulsie. Audi heeft daar het maximum uit proberen halen door zeer grote 21-duims wielen te monteren, zij het voorzien van smal rubber voor een zo laag mogelijke rolweerstand. Een exacte autonomie geven de Duitsers niet prijs. Ze houden het op "geschikt voor uitgebreide stadsritten".