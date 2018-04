Gigantische Peugeot HX1 gelekt

Door: BV

Peugeot's grote verassing voor het Autosalon van Frankfurt 2011 is uit de hoge hoed gekropen. Het is deze HX1 Concept. Afbeeldingen van een tijdschrift dat de foto's publiceert zijn op het internet verschenen. Eén dag eerder dan Peugeot het zelf had gewild.

Tegelijk zijn ook de eerste details doorgesijpeld. De HX1 is liefst 4,95m lang, 1,37m hoog en 1,99m breed, heeft een Cx van amper 0,28, wordt door een 299pk sterke hybride aandrijflijn voortbewogen en beschikt over vleugeldeuren. Meer details zijn er over niet eens 24u op www.auto55.be.